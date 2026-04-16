Medrano: un joven murió tras un choque frontal

El siniestro ocurrió el miércoles por la noche. La víctima tenía 19 años y falleció en el hospital Perrupato tras sufrir graves lesiones.

Un trágico accidente vial se registró este miércoles por la noche en el distrito de Medrano, donde un joven motociclista perdió la vida tras un fuerte choque frontal.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:50 en la intersección de Tres Esquinas y calle Albardón, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo a la reconstrucción inicial, una camioneta Ford F-100, conducida por un hombre de 30 años, circulaba por calle Albardón en dirección norte y, al intentar sobrepasar a un automóvil Renault 12, realizó una maniobra de adelantamiento que lo llevó a invadir el carril contrario.

En ese momento, impactó de frente contra una moto Motomel 150 cc, que se desplazaba en sentido opuesto, conducida por Matías Exequiel Monzón, de 19 años.

Como consecuencia del violento impacto, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Perrupato, donde ingresó con politraumatismos graves. Sin embargo, minutos más tarde se confirmó su fallecimiento.

En el lugar del siniestro, personal policial realizó el test de alcoholemia al conductor de la camioneta, el cual arrojó resultado negativo (0.00%).

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Rivadavia.

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