MuMaLá difundió un duro informe a 11 años del movimiento Ni Una Menos

En el marco de un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos, Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) difundió un informe que registra 3.096 femicidios en Argentina desde 2015. La organización convocó a una movilización para hoy a las 18.30 en el Kilómetro 0 de la Ciudad de Mendoza, donde reclamará mayores políticas de prevención y asistencia frente a la violencia de género. A continuación, difundimos íntegramente el informe:

De Chiara Paez a Dulce y Agostina. 11 años #NiUnaMenos: El Estado es Responsable.

En vísperas de cumplirse 11 años de la primera marcha masiva #NiUnaMenos, el Observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos” presentan un informe especial donde se destaca una cifra desgarradora: 3.096 femicidios fueron cometidos en la Argentina desde el 3 de junio de 2015 al 30 de mayo de 2026.

Los femicidios de Agostina en Córdoba y de Dulce María en Misiones no son hechos aislados; son el resultado de una justicia ciega, de la ausencia de políticas de prevención de la violencia machista y para el acompañamiento de niñas y adolescentes.

Liberar a un agresor que tenía denuncias previas por intento de femicidio en 2025 es firmar una sentencia de muerte anticipada”, declaró Victoria Aguirre, Vocera Nacional de MuMaLá.

El femicidio de Chiara Páez, de 14 años, en Santa Fe nos convocó al primer Ni Una Menos; hoy estamos peor. Las víctimas no cesan y las herramientas estatales son casi inexistentes.

En lo que va del año, el registro nacional de MuMaLá informa:

105 femicidios (1 muerte violenta cada 35 horas).

420 intentos de femicidio.

El difícil camino de Acceso a la Justicia

Estamos ante el piso histórico de denuncias, solo el 9 % de las víctimas de Femicidio denunció a su agresor previamente. Las víctimas no acuden a las instituciones porque no se sienten escuchadas. (El promedio de los últimos 11 años fue del 17%).

75% de ineficacia perimetral: de ese pequeño grupo de mujeres que sí logró denunciar este año, 3 de cada 4 tenían una orden de restricción o perimetral activa que el Estado no controló.

10% de reincidentes libres: 1 de cada 10 femicidas de 2026 ya tenía antecedentes penales por violencia de género con parejas anteriores; un riesgo que el Poder Judicial ignoró.

Este 3 de junio, convocamos a copar las calles del país bajo las consignas: ¡Ni una menos por el ajuste! y ¡Ni una menos por la violencia machista!. Exigimos la restitución inmediata de los recursos, la sanción de los discursos de odio y negacionismos de género y la Declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género. Nos matan el machismo y la pobreza.

¡Vivas, libres y sin miedo nos queremos!

Mujeres de la Matria Latinoamericana.

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