Reparan la lateral norte de la Ruta 7 en San Martín

Los trabajos se desarrollan sobre la lateral norte de la Ruta Nacional 7, entre calles Pedro Vargas y Lavalle. La intervención incluye tareas previas de bacheo y recuperación de base, y busca mejorar la seguridad y la transitabilidad en uno de los accesos más utilizados del departamento.

La Municipalidad de San Martín avanza con la reencarpetación de la lateral Norte de la Ruta Nacional 7, en el tramo comprendido entre calle Pedro Vargas y Lavalle.

La obra se enmarca en el plan de mejoramiento integral de las colectoras de la RN7, que ha asumido el municipio, aún cuando es una jurisdicción correspondiente a Vialidad Nacional. Previo al encarpetado, equipos municipales realizaron bacheo mecanizado y restitución de base en los sectores más deteriorados, para garantizar mayor durabilidad de la nueva calzada.

Se trata de una intervención largamente esperada por los vecinos de la zona. La lateral presentaba un avanzado estado de deterioro, con baches que generaban riesgos constantes tanto para conductores como para peatones en uno de los accesos más transitados del departamento.

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