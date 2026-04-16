Operativo sorpresa en Rivadavia: detenciones y motos retenidas

El procedimiento se realizó en distintos puntos del departamento y dejó cinco personas aprehendidas y 11 motocicletas retenidas, en el marco de controles policiales de alto impacto.

La Policía de Mendoza desplegó un operativo de alto impacto en Rivadavia, en jurisdicción de la Comisaría 13, con intervenciones simultáneas y rotativas entre distintas calles del departamento.

El procedimiento se llevó a cabo entre las 19 y las 20.30, con maniobras breves de aproximadamente 20 minutos por punto en zonas como San Isidro, España y Mariano Gómez, lo que permitió ampliar la cobertura y reforzar el efecto preventivo.

Como resultado, se identificaron 67 personas, de las cuales 35 fueron verificadas mediante sistema biométrico. Además, cinco personas fueron aprehendidas durante el operativo.

En materia de controles vehiculares, se inspeccionaron 21 autos y 33 motocicletas. Como resultado, se retuvieron 11 motos por distintas irregularidades y se labraron 11 actas viales.

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