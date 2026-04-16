Rivadavia: decomisaron alimentos en mal estado en un control policial

El operativo se realizó en un comercio del departamento y permitió secuestrar productos cárnicos no aptos para el consumo.

En el marco de controles rurales realizados en distintos puntos de la provincia, personal de la Policía Rural llevó adelante un procedimiento en Rivadavia que derivó en el decomiso de alimentos en mal estado.

El operativo se desarrolló en un comercio ubicado sobre calle Mariano Moreno, donde efectivos policiales, junto a personal de Bromatología e Inspección de Comercios, detectaron productos cárnicos que no reunían las condiciones necesarias para su consumo.

Como resultado, se secuestraron alrededor de 36 kilos de alimentos en mal estado, que eran ofrecidos al público sin cumplir con las normas sanitarias correspondientes.

El responsable del lugar fue identificado y quedó a disposición de la Justicia, mientras que los productos fueron retirados de circulación para evitar riesgos a la salud de la población.

Estos operativos forman parte del Plan Estratégico contra el Abigeato que se desarrolla en Mendoza, y que incluye controles en comercios y puntos de venta para prevenir la comercialización de carne de origen dudoso o en condiciones irregulares.

Desde las autoridades remarcaron la importancia de este tipo de inspecciones, que buscan garantizar la seguridad alimentaria y proteger a los consumidores.

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