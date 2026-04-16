San Martín: robaron dos caballos y los encontraron faenados a pocos metros

El hecho fue denunciado en una finca y, tras un rastrillaje, los animales fueron encontrados a pocos metros del lugar. Interviene la Policía Rural.

Un hecho de abigeato se registró el miércoles por la tarde en el departamento de San Martín, donde dos equinos fueron robados y posteriormente hallados faenados en una zona cercana.

La denuncia fue realizada por un hombre de 39 años, quien indicó que un familiar se dirigió a una finca ubicada sobre calle Oratorio para controlar a los animales y constató el faltante de dos equinos.

Al inspeccionar el lugar, se detectaron daños en el alambre del sector donde se encontraban sueltos, lo que indicaba el ingreso de personas ajenas al predio.

A partir de allí, se realizó un rastrillaje en las inmediaciones y, a unos 500 metros del lugar, los efectivos observaron rastros del paso de los animales por un callejón.

Siguiendo esas huellas, en una finca ubicada enfrente —sin signos de daño en el ingreso— se logró dar con los dos equinos, que ya habían sido faenados.

Según se informó, los animales eran dos hembras: una de pelaje saino colorado con lista en la frente y marca a fuego visible, y otra de pelaje gateado, también con lista en la frente, sin marca a fuego y con chip.

Por disposición del fiscal interviniente, se ordenaron las medidas de rigor, con participación de Policía Rural y la Unidad Investigativa de San Martín.

El caso vuelve a poner en foco este tipo de delitos en zonas rurales del departamento, donde los productores han manifestado preocupación por situaciones similares.

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