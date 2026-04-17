San Martín: lo interceptaron y le robaron el auto a punta de pistola

El hecho ocurrió el jueves por la noche en el carril Zapata. Dos delincuentes interceptaron a la víctima y escaparon con el vehículo.

Un hombre de 61 años fue víctima de un asalto este jueves por la noche en el norte del departamento de San Martín.

El hecho se registró alrededor de las 21:20 sobre el Carril Zapata, entre Lavalle y Santa Rita, cuando la víctima circulaba sola a bordo de un Fiat Siena.

Según la información policial, al llegar a la intersección con calle Santa Rita, el conductor fue interceptado por dos sujetos, quienes lo amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron el vehículo.

Tras cometer el robo, los delincuentes se dieron a la fuga hacia el oeste por el carril Zapata, sin que hasta el momento hayan sido localizados.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín. Intervino la comisaría 55° de Montecaseros.

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