Rivadavia: lo frenaron en la calle y no pudo justificar lo que llevaba

El procedimiento se realizó durante la madrugada de este sábado en un patrullaje preventivo. El sospechoso llevaba varios elementos cuyo origen no pudo justificar.

Un hombre fue aprehendido durante la madrugada de este sábado en el departamento de Rivadavia, luego de ser sorprendido con distintos elementos de dudosa procedencia en la vía pública.

El hecho ocurrió cerca de las 4:40 en la intersección de Almirante Brown y Cuello, cuando personal de la Unidad Especial de Patrullajes que realizaba tareas de prevención observó a un individuo en actitud sospechosa.

Al proceder a su identificación, los efectivos constataron que el hombre llevaba consigo una mochila y una bolsa en la que transportaba diversos objetos, entre ellos un gato hidráulico, una linga, un cable alargue, una llave cruz y una caja de herramientas con varios elementos.

Según se informó, al ser consultado por el origen de estos objetos, el sujeto incurrió en contradicciones, lo que generó sospechas sobre su procedencia.

Ante esta situación, se dio intervención a la ayudante fiscal en turno, quien dispuso que se labren actuaciones por averiguación de procedencia, conforme a la normativa vigente.

El hombre quedó aprehendido en primera instancia y los elementos fueron secuestrados, quedando a disposición de la Oficina Fiscal de Rivadavia, que continuará con las actuaciones correspondientes.

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá