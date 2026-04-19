Rivadavia se llenó de runners en su maratón aniversario

Con recorridos de 21K, 10K y una caminata familiar, la tradicional prueba reunió a corredores de toda la región en el marco de los festejos departamentales.

Este domingo se realizó la 46° edición de la Maratón Aniversario de Rivadavia, uno de los eventos deportivos más convocantes del departamento, en el marco de los festejos por un nuevo aniversario.

La competencia incluyó distancias de 21 kilómetros, 10 kilómetros y una caminata familiar, permitiendo la participación de atletas de distintos niveles. Desde temprano, el movimiento se hizo sentir en varios puntos del departamento, con buena presencia de público acompañando.

La largada tuvo lugar en la Bodega Gargantini, en Los Campamentos, y la llegada fue en el Paseo del Lago, donde se concentró la premiación.

En lo deportivo, en la clasificación general de 21K, la ganadora en la rama femenina fue María Belén Alegre, con un tiempo de 1:26:28, seguida por Noelia Rodríguez y Magalí Ruiz. En la categoría masculina, el primer puesto fue para Carlos Becerra, con un registro de 1:11:16, escoltado por Matías Videla y Javier Ortego.

En los 10K, los mejores tiempos fueron para Juan Martín Fernández Sorbi en varones y Rocío Olguín en mujeres, quienes se impusieron en una distancia que también tuvo alta participación.

Podés ver todos los resultados acá.

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