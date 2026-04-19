San Martín: dijo que lo golpeó un caballo, pero tenía un disparo en la cabeza

El hecho se conoció este domingo en el hospital Perrupato. El hombre ingresó con una lesión en la cabeza y, tras los estudios, se determinó que era compatible con un disparo.

Un episodio llamativo se registró este domingo en el departamento de San Martín, cuando un hombre de 61 años ingresó al hospital Perrupato con una lesión en la cabeza que inicialmente atribuyó a un golpe con un animal.

Según la información policial, el paciente manifestó que había sido golpeado por un caballo, pero tras ser asistido por el personal médico y sometido a estudios, se detectó que la herida era compatible con un impacto de arma de fuego.

De acuerdo a lo informado, el hombre habría sufrido la lesión el día anterior, aunque no buscó atención médica de inmediato. Recién al día siguiente decidió acudir a un centro de salud, desde donde fue derivado al Perrupato para una mejor evaluación.

A pesar del diagnóstico médico, el paciente mantuvo su versión inicial sobre lo ocurrido, lo que generó dudas en torno a las circunstancias del hecho.

La situación quedó en manos de la Justicia, que interviene para esclarecer lo sucedido y determinar cómo se produjo la lesión.

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