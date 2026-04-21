Milei avanza con cambios electorales: busca eliminar las PASO y aplicar “Ficha Limpia”

El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno nacional avanzará con una reforma electoral que será enviada al Congreso este miércoles 22 de abril, con cambios de fondo en el sistema político vigente.

La iniciativa, adelantada por el mandatario, contempla la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), uno de los ejes que formaron parte de su propuesta de campaña. Además, el proyecto incluye modificaciones en el financiamiento de la política y la incorporación de la denominada “Ficha Limpia”, que establece condiciones para la postulación de candidatos.

“Mañana enviamos la reforma electoral al Congreso. Eliminamos las PASO, cambiamos el financiamiento y nuevamente ingresa Ficha Limpia”, expresó el presidente al referirse al contenido del proyecto.

Según se detalla, la propuesta busca redefinir aspectos centrales del sistema electoral. Entre ellos, la eliminación de las primarias obligatorias y la introducción de nuevas reglas vinculadas al financiamiento de los partidos políticos.

MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO



ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta.



CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo.



FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre.



SE ACABÓ LA… — Javier Milei (@JMilei) April 21, 2026

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Milei sostuvo que la iniciativa apunta a “terminar con la impunidad y la joda”. En ese mismo sentido, cuestionó el funcionamiento actual del sistema electoral y afirmó: “basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”.

El mandatario también señaló que el nuevo esquema de financiamiento buscará reducir la utilización de recursos públicos en la política y remarcó que la reforma tiene como objetivo “terminar con los privilegios” dentro del ámbito político.

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