Rivadavia se conecta al 911: qué cambia en la seguridad del departamento

El sistema local será integrado al 911 provincial con cámaras, alertas y botones de pánico. Desde Seguridad indicaron que esto permitirá monitoreo en tiempo real, presencia policial permanente y una respuesta más rápida ante emergencias.

En el marco de la puesta en marcha del Centro de Seguridad Ciudadana de Rivadavia, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza firmó un convenio específico con el Municipio que permitirá incorporar al departamento al sistema provincial de monitoreo integrado al 911. El acuerdo, suscripto por el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, y el intendente Ricardo Mansur, establece los aportes operativos y tecnológicos de la Provincia para el funcionamiento del centro.



Entre los principales puntos, se dispone la asignación de personal de la Policía de Mendoza las 24 horas dentro del Centro de Seguridad Ciudadana, lo que permitirá articular de manera directa las intervenciones con el sistema provincial. “Hemos estipulado la incorporación de personal policial las veinticuatro horas para este control, en conjunto con un sistema TETRA que va a estar en comunicación permanente con el Centro Estratégico de Operaciones”, explicó Amat.

Además, el Ministerio proveerá una base fija del sistema TETRA, lo que garantizará conexión directa e inmediata con el CEO del Este y fortalecerá la coordinación ante emergencias. En paralelo, se avanzará en la integración de las cámaras municipales, las alertas comunitarias y los botones de pánico al sistema del 911.

“Se van a incorporar todas las cámaras municipales y alertas comunitarias, más botones de pánico, al sistema del CEO del 911 del Ministerio de Seguridad y Justicia y de la Policía de Mendoza”, detalló el funcionario. Amat también destacó el rol previo de la Provincia en el desarrollo del centro: “El Ministerio ha hecho aportes significativos en todo lo que respecta a la parte técnica y el asesoramiento para su implementación”.

“Sin lugar a dudas, esto es un aporte significativo para seguir mejorando la seguridad del departamento”, concluyó. El esquema permite que la infraestructura municipal opere integrada al sistema provincial, con monitoreo unificado, comunicación en tiempo real y una respuesta más rápida ante situaciones de emergencia.

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