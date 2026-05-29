Rufeil recorrió la obra de agua potable de Tres Porteñas y El Central

La obra contempla la extensión de 11 kilómetros de red de agua potable en los distritos de Tres Porteñas y El Central. Los trabajos ya llevan más de dos semanas de ejecución y permitirán mejorar el acceso al servicio para unas 350 familias de la zona.

El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, recorrió la importante obra de extensión de red de agua potable que se ejecuta en los distritos de Tres Porteñas y El Central, trabajos que comenzaron hace más de 15 días y que permitirán mejorar significativamente la calidad de vida de unas 350 familias de la zona, en una extensión de red de agua de 11 kilómetros.

Durante la visita, el jefe comunal observó el avance de las tareas sobre calle Llosa y Carril Chimbas, dialogó con trabajadores y referentes de la Asociación Civil Alto Verde Castelli y destacó la importancia de continuar desarrollando infraestructura básica en las comunidades rurales del departamento.

La obra se lleva adelante mediante un trabajo conjunto entre la Municipalidad y la Asociación Civil Alto Verde Castelli. En este esquema, el Municipio aporta materiales y logística para la ejecución, mientras que la Asociación tiene a cargo el equipamiento y la mano de obra. Actualmente se encuentran intubando la mitad de la extensión y se espera que en los próximos meses se culmine para dar inicio a las instalaciones domiciliarias.

“Desde el inicio de nuestra gestión se tomó como una prioridad a las conexiones de agua, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las familias rurales. Este tipo de obras mejoran la salud de las familias, le da la posibilidad de tener los mismos servicios que en la ciudad y desarrollarse. Estoy sorprendido con el avance, están trabajando muy bien y eso nos pone dichosos como funcionarios y como vecinos de San Martín”, dijo el intendente Rufeil.

Además, el Epas autorizó formalmente los trabajos y habilitó a la Asociación para la futura prestación del servicio, tras verificar su capacidad administrativa, operativa y la cercanía geográfica necesaria para la distribución.

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