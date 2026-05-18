La recaudación provincial cayó durante el primer trimestre

El informe de Hacienda reflejó una caída real de los ingresos provinciales y nacionales durante el primer trimestre de 2026, aunque Mendoza mantuvo resultados fiscales positivos.

El Gobierno de Alfredo Cornejo presentó la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre de 2026, elaborada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas que conduce Víctor Fayad. El informe reflejó una caída real de los ingresos provinciales en un contexto de menor actividad económica y descenso en la recaudación nacional, aunque la Provincia mantuvo resultados fiscales positivos.

Según el reporte oficial, entre enero y marzo los recursos corrientes de Mendoza registraron una disminución real del 7,3% respecto al mismo período de 2025, al descontar el efecto de la inflación. Desde Hacienda atribuyeron la baja tanto a menores ingresos provinciales como a una reducción de los fondos enviados por la Nación.

En el caso de los recursos de origen provincial, la caída interanual fue del 6,4% real. Los rubros más afectados fueron el impuesto automotor, las regalías, el impuesto de sellos y otros ingresos no tributarios. En contraste, el impuesto a los Ingresos Brutos se mantuvo estable en términos reales y el impuesto inmobiliario mostró un incremento del 1,8%.

Por su parte, los recursos nacionales descendieron un 8,1% real. El informe indicó que la principal incidencia provino de la baja en la coparticipación federal y el financiamiento educativo, que en conjunto retrocedieron un 10,6% interanual. Hacienda vinculó esta situación a una menor recaudación de impuestos nacionales asociados al consumo y la actividad económica, especialmente IVA y Ganancias.

En relación con el gasto público, el documento señaló que los gastos totales de la Provincia se mantuvieron prácticamente estables en términos reales, con una variación de -0,2%. Dentro de esa estructura, el gasto en personal aumentó un 2,3% por encima de la inflación.

Uno de los puntos destacados del informe fue el crecimiento de la inversión en obra pública, que registró una suba real del 58,2% respecto al primer trimestre de 2025. Para 2026, el Ejecutivo provincial destinó el 14,5% del presupuesto a infraestructura y trabajos públicos, aunque parte de esa inversión será financiada con recursos del Fondo de Resarcimiento.

Pese a la caída de ingresos, Mendoza cerró el trimestre con un resultado corriente positivo de $168.656 millones y un resultado operativo de $102.922 millones, equivalentes al 14,3% y 8,7% de los ingresos provinciales, respectivamente.

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