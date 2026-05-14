La dejaron escondida entre los yuyos: así apareció una moto robada en Junín

El rodado había sido sustraído del hall de una vivienda del barrio Amec. Fue encontrado horas después oculto entre malezas en un descampado.

La policía recuperó durante la madrugada de este jueves una moto que había sido robada en el departamento de Junín.

El hecho fue denunciado cerca de las 3 y quedó bajo intervención de la Comisaría 19°. Según la información oficial, un joven de 19 años dejó estacionada su motocicleta Bajaj Boxer 150 cc en el hall de una vivienda del barrio Amec, con medidas de seguridad colocadas.

Posteriormente, el propietario se retiró junto a unos amigos y, al regresar, constató que el rodado ya no se encontraba en el lugar.

Tras la denuncia, personal policial inició tareas de patrullaje y búsqueda en distintos sectores del departamento. Finalmente, la motocicleta fue hallada abandonada en un descampado de calle Newbery, donde estaba oculta entre malezas.

La Oficina Fiscal de Junín quedó a cargo de la investigación.

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