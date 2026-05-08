La Justicia levantó la cautelar y reactivó 81 artículos de la reforma laboral

La Justicia federal dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral N°27.802, en el marco de una causa iniciada por la CGT contra el Gobierno nacional.

La resolución fue firmada por la jueza federal Macarena Marra Giménez, quien consideró que el juzgado laboral que había dictado la cautelar no tenía competencia para intervenir y que no se cumplían los requisitos legales para mantener la suspensión de la norma.

En el fallo, la magistrada dispuso “dejar sin efecto la medida cautelar otorgada mediante resolución del 30 de marzo de 2026”, que había frenado la vigencia de artículos vinculados con contratos laborales, indemnizaciones, negociación colectiva, derecho de huelga, actividad sindical, vacaciones, jornada laboral y modalidades de contratación.

La jueza recordó además que la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal ya había determinado que la causa debía tramitar en el fuero contencioso administrativo y no en el laboral. En ese sentido, citó la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado y establece que los jueces deben abstenerse de dictarlas cuando no sean competentes para intervenir en el expediente.

En su argumentación, Marra Giménez sostuvo que la CGT solicitó la suspensión de una amplia cantidad de artículos que abarcan temas “de una variedad y complejidad” que exceden el alcance de una medida cautelar. También señaló que las leyes cuentan con “presunción de legitimidad” y que el planteo requiere un análisis más profundo sobre los derechos involucrados.

La magistrada consideró además que no existía “peligro en la demora” que justificara mantener suspendida la reforma laboral, ya que la causa se tramita bajo un procedimiento sumarísimo, con plazos abreviados para llegar a una sentencia definitiva.

Por último, aclaró que la decisión no implica pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma laboral ni sobre la legitimación de la CGT para impulsar la demanda colectiva, cuestiones que serán analizadas en la resolución de fondo.

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