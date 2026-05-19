Macri llega a Mendoza y se reunirá con Cornejo en medio de su gira nacional

El expresidente Mauricio Macri visitará Mendoza el próximo viernes como parte de su gira nacional “Próximo paso”, una serie de encuentros políticos con los que busca fortalecer al PRO de cara al escenario electoral de 2027.

Durante su paso por la provincia, Macri encabezará un acto partidario en el hotel Hilton de Guaymallén a partir de las 18 y, posteriormente, mantendrá una reunión con el gobernador Alfredo Cornejo. Desde el entorno del mandatario provincial confirmaron que ambos compartirán una cena, que podría realizarse en la residencia oficial de La Puntilla.

La visita se produce en un contexto de reconfiguración política dentro de Cambia Mendoza, luego de que el PRO y la UCR renovaran su alianza provincial. Sin embargo, sectores del oficialismo mendocino evitaron darle una lectura política específica al encuentro, debido a las diferencias públicas que Macri viene expresando respecto del presidente Javier Milei, mientras Cornejo mantiene una relación de cercanía con el Gobierno nacional.

La gira “Próximo paso” comenzó el viernes pasado en Vicente López, provincia de Buenos Aires, donde Macri reunió a más de 700 dirigentes y realizó cuestionamientos a la administración nacional. En ese acto, el exmandatario sostuvo que el PRO acompañó al oficialismo en iniciativas legislativas clave “sin pedir nada a cambio”, aunque remarcó que el partido continuará expresando sus diferencias cuando lo considere necesario.

En Mendoza, Macri será recibido por el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, y por el presidente del PRO mendocino, Gabriel Pradines, quienes participarán del acto previsto en Guaymallén.

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