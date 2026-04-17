El gobierno recurre a la Corte para frenar la Ley de Financiamiento Universitario

El gobierno del presidente Javier Milei, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, presentó un recurso ante la Cámara Federal con el objetivo de suspender la Ley de Financiamiento Universitario.

Según la estrategia oficial, si el tribunal hace lugar a la medida, la causa será elevada a la Corte Suprema de Justicia. En caso de una decisión contraria, en el oficialismo no descartan recurrir a un recurso de queja para intentar igualmente llegar al máximo tribunal.

En el Gobierno consideran que existen dos líneas centrales en torno a este conflicto. Por un lado, sostienen que la prioridad es no transferir fondos a las universidades hasta que la Corte se expida, al argumentar que la ley sancionada es inconstitucional porque no especifica el origen de los recursos necesarios para financiar el sistema universitario.

Por otra parte, frente a las versiones que advierten que la norma impactaría en el equilibrio fiscal, desde la Casa Rosada señalan que el costo estimado del financiamiento asciende a 2,5 billones de pesos. Aun así, en el entorno oficial remarcan que no debería implicar un problema para las cuentas públicas. “No hay escenario de déficit, hay que ver de dónde se va a sacar la plata, si es un recorte en obra pública, en fondos para las provincias”, plantearon fuentes del Gobierno.

En paralelo, el Ejecutivo anticipó que trabaja en una nueva propuesta de ley, aunque por el momento no cuenta con acuerdos garantizados en el Congreso para su aprobación.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtieron que las transferencias a las universidades públicas registran una caída del 45,6% desde 2023 hasta la actualidad. Su presidente, Franco Bartolacci, alertó sobre la complejidad del escenario y afirmó que “la situación es extremadamente crítica”.

En esa línea, agregó que, si no hay respuestas institucionales ni se cumple la ley aprobada por el Congreso, o lo dispuesto por la Justicia, se evaluará volver a convocar a la sociedad. “Si no conmueve el Estado de Derecho, que conmueva la voz del pueblo de la Nación”, expresó el rector de la Universidad Nacional de Rosario.

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