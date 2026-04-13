Cornejo designa al palmirense Juan Carlos Jaliff como nuevo subsecretario de Justicia

El exlegislador oriundo de Palmira asumirá en reemplazo de Marcelo D’Agostino. El nombramiento ya fue confirmado por el Gobierno provincial.

El gobernador Alfredo Cornejo designó al dirigente radical Juan Carlos Jaliff como nuevo subsecretario de Justicia de Mendoza, en reemplazo de Marcelo D’Agostino. La decisión ya fue confirmada oficialmente y forma parte de una reconfiguración dentro del área.

Jaliff, oriundo de Palmira, en San Martín, cuenta con una extensa trayectoria política en la provincia. Fue vicegobernador, senador y diputado provincial, y es considerado un dirigente con fuerte peso dentro del oficialismo.

Su desembarco en la Subsecretaría de Justicia lo posiciona como un actor clave en la articulación entre el Poder Ejecutivo y el sistema judicial, en un rol que, si bien es técnico, también tiene un marcado perfil político.

El cambio se da tras la salida de D’Agostino, quien dejó el cargo en medio de una denuncia por violencia de género que tomó estado público en los últimos días. Desde el Gobierno evitaron mayores definiciones sobre ese punto y avanzaron directamente con el reemplazo.

En este contexto, la designación de Jaliff aparece como una apuesta a la experiencia y al conocimiento del funcionamiento del Estado, en un área sensible para la gestión.

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