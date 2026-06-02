Una menor de 14 años fue asistida en el Perrupato por un embarazo y denunció abuso sexual

Tras conocerse el hecho, un familiar de la menor quedó imputado por abuso sexual. La adolescente se encuentra con asistencia médica y psicológica.

Una adolescente de 14 años oriunda del departamento de Rivadavia fue derivada al Hospital Perrupato de San Martín luego de que en un centro de salud local se le diagnosticara un embarazo. La menor se encuentra internada y bajo contención médica y psicológica.

La joven había concurrido al Centro de Salud N° 70 de Rivadavia para una revisión, donde los facultativos constataron el estado de gestación y Ante ese escenario, se dispuso su traslado al hospital Perrupato.

Ya en el nosocomio sanmartiniano, la menor confesó ante su tía, quien ejerce como tutora legal, que un familiar de 20 años habría abusado sexualmente de ella en forma reiterada durante los últimos dos meses. A partir de esa denuncia, el presunto agresor fue imputado por el delito de abuso sexual.

El caso quedó en manos de la Justicia mendocina, mientras la víctima continúa hospitalizada en el Perrupato recibiendo asistencia médica y contención psicológica por parte del equipo de salud del establecimiento.

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