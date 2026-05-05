Destrezas criollas en Santa Rosa: cuándo y dónde será el evento

Se realizarán el próximo 24 de mayo en el Predio Ferial Ganadero. Habrá competencias, espectáculos en vivo, patios de comida y artesanos.

En el marco de los festejos por el 25 de Mayo, el departamento de Santa Rosa será escenario de una nueva edición de las Destrezas Criollas, una propuesta que combina tradición, cultura y entretenimiento para toda la familia.

La actividad se desarrollará el domingo 24 de mayo desde las 9, en el Predio Ferial Ganadero, ubicado sobre calle Escudero, en Villa Cabecera.

Desde la organización informaron que las inscripciones ya se encuentran abiertas y que, para participar, es requisito contar con la libreta de equinos al día. El valor de inscripción será de una caja de leche de 800 gramos.

Además de las competencias, la jornada contará con música en vivo, patios de comidas y puestos de artesanos, generando un espacio pensado para disfrutar en comunidad.

En cuanto al público general, la entrada consistirá en la donación de un litro de leche larga vida por persona, en una iniciativa que también busca sumar un componente solidario al evento.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 2634251580 o 2634342497.

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