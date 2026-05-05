Rivadavia: la Justicia fijó audiencia por el cierre de la maternidad del Hospital Saporiti

Será el viernes 8 de mayo en el Poder Judicial local. La instancia se da en el marco de un amparo presentado por el Municipio y vecinos.

La Justicia de Mendoza dispuso la realización de una audiencia de conciliación por el cierre de los servicios de Maternidad y Neonatología del Hospital Dr. Carlos Saporiti, en Rivadavia.

La medida, con fecha 4 de mayo de 2026, establece que la audiencia se llevará a cabo el próximo viernes 8 de mayo a las 9:00, en la sede del Poder Judicial del departamento, con el objetivo de que las partes involucradas puedan intentar arribar a un acuerdo.

El proceso se enmarca en la acción de amparo impulsada por la Municipalidad junto a vecinos, tras una decisión que generó preocupación en la comunidad por la interrupción de servicios clave para la atención de mujeres embarazadas y recién nacidos.

Desde distintos sectores advierten que la situación obliga a las familias a trasladarse a otros departamentos para recibir atención, lo que puede complicar el acceso en casos de urgencia.

En ese contexto, la audiencia aparece como una instancia central para buscar una solución al conflicto y evaluar la posibilidad de restituir los servicios en el hospital local.

Desde el Municipio convocaron a la comunidad a acompañar la audiencia prevista para este viernes.

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