Sociales

El cronograma de La Garrafa en tu Barrio en la Zona Este del 11 al 16 de mayo

por tiempoadmin

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

Precios de la Garrafa de 10 kg:

$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

El cronograma

Lunes 11

Santa Rosa

  • La Dormida. Barrio Parrales Mendocinos. A las 15.
  • La Dormida. Boulevard Remo Falciani. A las 15.30.
  • La Dormida. Paraje. Gobernador Civit. Frente a escuela Carlos Galigniana Segura. A las 16.

Martes 12

Junín

  • Rodríguez Peña. SUM A las 10.
  • Rodríguez Peña. Localidad. El Topón. CIC A las 11.

La Paz

  • Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9.
  • Las Chacritas. Predio San Expedito. A las 10.20.
  • Las Chacritas. Comunidad. A las 10.40.
  • Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro. A las 11.

Miércoles 13

Junín

  • Barriales. Delegación Municipal. A las 10.
  • Barriales. Barrio Sismo 28. CIC A las 11.

Rivadavia

  • Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. A las 10.
  • Reducción de Abajo. Barrio Alma Fuerte. A las 10.15.
  • Reducción de Arriba. Plaza de los Burros. A las 10.30.

San Martín

  • Ingeniero Giagnoni. Calle Formosa s/n. A las 9.
  • Alto Verde. Barrio Santa Cecilia II. Plaza. A las 10.
  • Alto Verde. Callejón Villa Laura. Ingreso. A las 11.
  • Alto Verde. Barrio Fátima. Manzana B. Casa 1. A las 12.
  • Alto Verde. Barrio La Florida. Ingreso a barrio. A las 12.30.

Jueves 14

Junín

  • Los Barriales. Iglesia de Orfila. A las 10.
  • Ciudad. Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.
  • Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.

Viernes 15

San Martín

  • Chapanay. Plaza Martina de Chapanay. A las 9.
  • Montecaseros. Delegación Municipal. A las 10.30.

Sábado 16

Rivadavia

Recorrido 1

  • Ciudad. Barrio Villa Elvira. A las 10.
  • Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 11.
  • Ciudad. Barrio SOEM. A las 11.30.
  • Rivadavia

Recorrido 2

  • Los Árboles. Plaza Vicente Lombardo. A las 10.
  • Andrade. Playón deportivo. A las 11.
  • Medrano. Tanque de Agua. A las 11.30.

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