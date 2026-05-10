El cronograma de La Garrafa en tu Barrio en la Zona Este del 11 al 16 de mayo

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.
Precios de la Garrafa de 10 kg:
$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
¿Qué deben presentar?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.
El cronograma
Lunes 11
Santa Rosa
- La Dormida. Barrio Parrales Mendocinos. A las 15.
- La Dormida. Boulevard Remo Falciani. A las 15.30.
- La Dormida. Paraje. Gobernador Civit. Frente a escuela Carlos Galigniana Segura. A las 16.
Martes 12
Junín
- Rodríguez Peña. SUM A las 10.
- Rodríguez Peña. Localidad. El Topón. CIC A las 11.
La Paz
- Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9.
- Las Chacritas. Predio San Expedito. A las 10.20.
- Las Chacritas. Comunidad. A las 10.40.
- Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro. A las 11.
Miércoles 13
Junín
- Barriales. Delegación Municipal. A las 10.
- Barriales. Barrio Sismo 28. CIC A las 11.
Rivadavia
- Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. A las 10.
- Reducción de Abajo. Barrio Alma Fuerte. A las 10.15.
- Reducción de Arriba. Plaza de los Burros. A las 10.30.
San Martín
- Ingeniero Giagnoni. Calle Formosa s/n. A las 9.
- Alto Verde. Barrio Santa Cecilia II. Plaza. A las 10.
- Alto Verde. Callejón Villa Laura. Ingreso. A las 11.
- Alto Verde. Barrio Fátima. Manzana B. Casa 1. A las 12.
- Alto Verde. Barrio La Florida. Ingreso a barrio. A las 12.30.
Jueves 14
Junín
- Los Barriales. Iglesia de Orfila. A las 10.
- Ciudad. Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.
- Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.
Viernes 15
San Martín
- Chapanay. Plaza Martina de Chapanay. A las 9.
- Montecaseros. Delegación Municipal. A las 10.30.
Sábado 16
Rivadavia
Recorrido 1
- Ciudad. Barrio Villa Elvira. A las 10.
- Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 11.
- Ciudad. Barrio SOEM. A las 11.30.
- Rivadavia
Recorrido 2
- Los Árboles. Plaza Vicente Lombardo. A las 10.
- Andrade. Playón deportivo. A las 11.
- Medrano. Tanque de Agua. A las 11.30.