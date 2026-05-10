El cronograma de La Garrafa en tu Barrio en la Zona Este del 11 al 16 de mayo

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

Precios de la Garrafa de 10 kg:

$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

El cronograma

Lunes 11

Santa Rosa

La Dormida. Barrio Parrales Mendocinos. A las 15.

La Dormida. Boulevard Remo Falciani. A las 15.30.

La Dormida. Paraje. Gobernador Civit. Frente a escuela Carlos Galigniana Segura. A las 16.

Martes 12

Junín

Rodríguez Peña. SUM A las 10.

Rodríguez Peña. Localidad. El Topón. CIC A las 11.

La Paz

Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9.

Las Chacritas. Predio San Expedito. A las 10.20.

Las Chacritas. Comunidad. A las 10.40.

Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro. A las 11.

Miércoles 13

Junín

Barriales. Delegación Municipal. A las 10.

Barriales. Barrio Sismo 28. CIC A las 11.

Rivadavia

Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. A las 10.

Reducción de Abajo. Barrio Alma Fuerte. A las 10.15.

Reducción de Arriba. Plaza de los Burros. A las 10.30.

San Martín

Ingeniero Giagnoni. Calle Formosa s/n. A las 9.

Alto Verde. Barrio Santa Cecilia II. Plaza. A las 10.

Alto Verde. Callejón Villa Laura. Ingreso. A las 11.

Alto Verde. Barrio Fátima. Manzana B. Casa 1. A las 12.

Alto Verde. Barrio La Florida. Ingreso a barrio. A las 12.30.

Jueves 14

Junín

Los Barriales. Iglesia de Orfila. A las 10.

Ciudad. Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.

Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.

Viernes 15

San Martín

Chapanay. Plaza Martina de Chapanay. A las 9.

Montecaseros. Delegación Municipal. A las 10.30.

Sábado 16

Rivadavia

Recorrido 1

Ciudad. Barrio Villa Elvira. A las 10.

Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 11.

Ciudad. Barrio SOEM. A las 11.30.

Rivadavia

Recorrido 2

Los Árboles. Plaza Vicente Lombardo. A las 10.

Andrade. Playón deportivo. A las 11.

Medrano. Tanque de Agua. A las 11.30.

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