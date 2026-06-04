La Paz: así homenajearon los más pequeños a Malvinas y a la Memoria histórica

El Salón de Actos Municipal fue escenario de la exposición y entrega de reconocimientos del concurso “Memoria y Malvinas”, una propuesta que reunió a niños y niñas de entre 5 y 7 años, quienes expresaron a través de maquetas su mirada sobre la memoria histórica, la soberanía nacional y el legado de los veteranos de Malvinas.



El Salón de Actos Municipal fue escenario de la exposición y entrega de reconocimientos del concurso de maquetas “Memoria y Malvinas”, una propuesta destinada a promover la reflexión, el aprendizaje y la construcción de memoria colectiva a través de la creatividad de las infancias.

Niños y niñas de entre 5 y 7 años participaron de esta iniciativa, elaborando trabajos que abordaron distintas representaciones vinculadas a la memoria histórica, la soberanía nacional y el reconocimiento a quienes fueron protagonistas de momentos trascendentales de la historia argentina.

La actividad contó con la presencia del veterano de la Guerra de Malvinas Vicente Molina, quien acompañó el encuentro junto a autoridades municipales, docentes, familias y vecinos. Durante la jornada, cada participante recibió un reconocimiento por el compromiso, la dedicación y la sensibilidad demostrada en sus producciones.

El certamen fue concebido como una herramienta educativa para acercar a las nuevas generaciones a hechos que forman parte de la identidad nacional. A través del arte, la investigación y el trabajo en familia, los estudiantes pudieron expresar sus conocimientos y emociones sobre la memoria histórica y la causa Malvinas.

El Coordinador de DDHH y Seguridad Social de la Comuna reconoció el trabajo de los participantes y especialmente el acompañamiento de docentes y familias, fundamentales para el desarrollo de cada proyecto y para la transmisión de valores vinculados a la memoria, la verdad, la justicia y el respeto por quienes defendieron la Patria.

Participantes que formaron parte del concurso: Thiago Salinas, Álvaro Moyano, Lucas Iván Gonzales, Ludmila Esparza, Martina Giménez, Melody Mercado, Bairon Moyano, Amparo Villegas, Valentina Frías, Valentino Zapata, Leonel Ordóñez, Demir Barrera, Lorenzo Giménez, Thomas Moyano, Cristian Cruz, Yamil Cruz, Olivia Ortiz, Ramiro Quiroga, Delfina Frías, Francesca Tudela, Geremías Morel, Salvador Lucero, Amalia Campos, Theo Otaño, César Francisco Polijo, Maia Gatica, Mara Ortiz, Gael Calderón, Noha Calderón, Yutiel Calderón, Francisco Gonzales, Selena Giovanna Jofré y Santiago Giménez.

Mirá las fotos:

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá