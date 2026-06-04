La DGE abrió la convocatoria para integrar el banco de evaluadores de Nivel Superior

La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de junio y está dirigida a docentes, directivos y personal de institutos de Educación Superior de gestión estatal y privada de Mendoza y otras provincias.

La Dirección General de Escuelas (DGE), a través de la Dirección de Educación Superior (DES), abrió la convocatoria 2026 para conformar y actualizar el banco de evaluadores destinado a la evaluación de proyectos de investigación, informes técnicos, artículos científicos y otras producciones académicas del Nivel Superior.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de junio y está dirigida a docentes, directivos y personal de institutos de Educación Superior de gestión estatal y privada de Mendoza y otras provincias.

Las evaluaciones se realizan bajo la modalidad de doble ciego, que resguarda la identidad de evaluadores y equipos evaluados para garantizar la imparcialidad del proceso.

Podrán postularse quienes acrediten al menos cinco años de experiencia docente, participación en equipos de investigación y formación vinculada a las áreas temáticas convocadas. La iniciativa incluye más de 20 áreas, entre ellas educación, ciencias sociales, ciencia y tecnología, educación técnica, inteligencia artificial, ambiente, sostenibilidad, producción, petróleo y minería.

Desde la DES indicaron que la ampliación del banco responde al crecimiento de las convocatorias y de los proyectos presentados. La participación será certificada oficialmente y podrá ser reconocida como antecedente profesional según la normativa vigente.

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