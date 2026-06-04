La Plaza Alberdi recibirá una nueva edición de “Artesanos en Junín”

La propuesta se desarrollará el viernes por la tarde. Habrá artesanías, productos regionales, emprendedores locales y distintas actividades para compartir en familia.

La Municipalidad de Junín invita a vecinos y visitantes a participar de una nueva edición de “Artesanos en Junín”, una propuesta que busca promover el trabajo de artesanos y emprendedores locales.

La actividad se realizará el próximo viernes 5 de junio, desde las 17 horas, en la Plaza Juan Bautista Alberdi, ubicada en la Ciudad de Junín.

Durante la jornada, el público podrá recorrer distintos puestos con artesanías, productos regionales, artículos elaborados por emprendedores y propuestas vinculadas a la economía social, en un espacio pensado para fortalecer el consumo local y el encuentro comunitario.

La feria contará con la participación de integrantes de la Ruta de Artesanos y Emprendedores Mendocinos y de Manos del Este, quienes exhibirán y comercializarán producciones realizadas en la región.

Desde el Municipio destacaron que la iniciativa busca generar oportunidades para los pequeños productores y artesanos, además de ofrecer a las familias una alternativa recreativa para disfrutar al aire libre.

La entrada será libre y gratuita.

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