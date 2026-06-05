Intentaban llevarse una hormigonera y herramientas: terminaron detenidos en San Martín

La policía recuperó una hormigonera, herramientas y otros elementos que habían sido sustraídos de un quincho en la zona de Carril Norte. Los sospechosos fueron interceptados mientras trasladaban parte del botín.

Tres hombres fueron detenidos durante la noche del jueves en San Martín luego de que un llamado al 911 alertara sobre personas que transportaban elementos de dudosa procedencia en un loteo ubicado sobre Carril Norte.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:25 y fue advertido por vecinos que observaron movimientos sospechosos en la zona. Tras recibir el aviso, efectivos policiales se desplazaron hasta el lugar para verificar la situación.

Al arribar, los uniformados entrevistaron al propietario de un inmueble cercano, quien constató que desconocidos habían ingresado a un quincho y sustraído diversos elementos, entre ellos una hormigonera, una carretilla, palas, un pico y otras herramientas de trabajo.

Con la descripción aportada, la Policía inició un operativo de búsqueda y logró localizar a tres sospechosos mientras trasladaban los objetos robados.

Los efectivos recuperaron gran parte de los elementos sustraídos y procedieron a la detención de los involucrados, tres hombres de 30, 31 y 34 años respectivamente.

Los tres quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes en la Comisaría 12ª de San Martín.

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