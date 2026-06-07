Este es el cronograma de la Garrafa en tu Barrio del  8 al 13 de junio

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.
El precios de la Garrafa de 10 kg en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz es de $9500
¿Qué deben presentar?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.
Cronograma
Lunes 8
- San Martín
Chivilcoy. Calle Anzorena. Plaza. A las 14.
Chivilcoy. Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 14.30.
Montecaseros. Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 15.30.
- Santa Rosa
La Dormida. Barrio Parrales Mendocinos. A las 15.
La Dormida. Boulevard Remo Falciani. A las 15.30.
La Dormida. Paraje. Gobernador Civit. Frente a escuela Carlos Galigniana Segura.
Martes 9
- Junín
Algarrobo Grande. Club Estrella. A las 10.
Alto Verde. CIC. A las 11.
General Alvear
Alvear Oeste. Estación de Ferrocarril. A las 9.
- La Paz
Boggero. Independencia y Mitre. A las 9.
Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 10.
Miércoles 10
- Junín
Philipps. Delegación Municipal. A las 10.
Philipps. Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.
- San Martín
Nueva California. Barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 9.
Nueva California. Unión Vecinal. Calle Molinari y Santa Marina. A las 10.
El Central. Calle Mendoza. Ingreso. A las 11.
El Central. Calle Mendoza y Pardo. Playón Municipal. A las 11.30.
- Rivadavia
Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. A las 10.
Reducción de Abajo. Barrio Almafuerte. Ingreso a barrio. A las 10.15.
Reducción de Arriba. Plaza de los Burros. A las 10.30.
Jueves 11
- Junín
Ciudad. Callejón Cartechini. Frente a jardín maternal Luna Lunera. A las 10.
Ciudad. Desarrollo Social Municipal. A las 11.
Viernes 12
- Junín
Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.
Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.
Medrano. Delegación Municipal. A las 11.
- San Martín
Palmira. Barrio Río Mendoza. Plaza. A las 9.
Palmira. Barrio Villa Adela. Plaza. A las 10.
Palmira. Barrio Villa Obrero. CIC A las 10.30.
Palmira. Barrio Ramonoff. Cancha de Fútbol. A las 11.30.
Sábado 13
- Rivadavia
Recorrido 1
Ciudad. Barrio Villa Elvira. A las 10.
Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 11.
Ciudad. Barrio SOEM. A las 11.30.
- Rivadavia
Recorrido 2
Los Árboles. Plaza Vicente Lombardo. A las 9.
Andrade. Playón deportivo. A las 10.
Medrano. Tanque de Agua. A las 11.30