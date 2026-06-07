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Este es el cronograma de la Garrafa en tu Barrio del  8 al 13 de junio

por tiempoadmin

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

El precios de la Garrafa de 10 kg en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz es de $9500

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.

Cronograma 

Lunes 8

  • San Martín

Chivilcoy. Calle Anzorena. Plaza. A las 14.

Chivilcoy. Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 14.30.

Montecaseros. Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 15.30.

  • Santa Rosa

La Dormida. Barrio Parrales Mendocinos. A las 15.

La Dormida. Boulevard Remo Falciani. A las 15.30.

La Dormida. Paraje. Gobernador Civit. Frente a escuela Carlos Galigniana Segura.

Martes 9

  • Junín

Algarrobo Grande. Club Estrella. A las 10.

Alto Verde. CIC. A las 11.

General Alvear

Alvear Oeste. Estación de Ferrocarril. A las 9.

  • La Paz

Boggero. Independencia y Mitre. A las 9.

Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 10.

Miércoles 10

  • Junín

Philipps. Delegación Municipal. A las 10.

Philipps. Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.

  • San Martín

Nueva California. Barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 9.

Nueva California. Unión Vecinal. Calle Molinari y Santa Marina. A las 10.

El Central. Calle Mendoza. Ingreso. A las 11.

El Central. Calle Mendoza y Pardo. Playón Municipal. A las 11.30.

  • Rivadavia

Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. A las 10.

Reducción de Abajo. Barrio Almafuerte. Ingreso a barrio. A las 10.15.

Reducción de Arriba. Plaza de los Burros. A las 10.30.

Jueves 11

  • Junín

Ciudad. Callejón Cartechini. Frente a jardín maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad. Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Viernes 12

  • Junín

Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.

Medrano. Delegación Municipal. A las 11.

  • San Martín

Palmira. Barrio Río Mendoza. Plaza. A las 9.

Palmira. Barrio Villa Adela. Plaza. A las 10.

Palmira. Barrio Villa Obrero. CIC A las 10.30.

Palmira. Barrio Ramonoff. Cancha de Fútbol. A las 11.30.

Sábado 13

  • Rivadavia

Recorrido 1

Ciudad. Barrio Villa Elvira. A las 10.

Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 11.

Ciudad. Barrio SOEM. A las 11.30.

  • Rivadavia

Recorrido 2

Los Árboles. Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade. Playón deportivo. A las 10.

Medrano. Tanque de Agua. A las 11.30

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