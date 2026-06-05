Uno de los detenidos por el caso de abusos intrafamiliares ya tenía una causa similar

Una menor de su entorno familiar lo había denunciado a principio de año por un delito contra la integridad sexual.

La causa que mantiene detenidos a tres integrantes de una misma familia en San Martín sumó un nuevo elemento de relevancia. Uno de los hermanos acusados en la investigación, un metalúrgico de 38 años, ya se encontraba privado de la libertad desde febrero en el marco de otra causa por presuntos delitos contra la integridad sexual de una menor de su entorno familiar.

Según consta en la investigación judicial, la menor declaró en Cámara Gesell y relató distintos episodios de abusos que derivaron en la imputación del hombre. En abril pasado, la Justicia le dictó la prisión preventiva mientras avanza el proceso penal en su contra.

Ahora, el mismo acusado también quedó involucrado en la causa por presuntos abusos intrafamiliares denunciados por su hermana, una mujer de 35 años que señaló haber sido víctima de agresiones sistemáticas por parte de su padre y sus dos hermanos desde la adolescencia.

La investigación se encuentra a cargo del fiscal Federico Bergamín, de la Unidad Fiscal especializada en Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual.

Los otros dos detenidos son el padre de la denunciante, un jubilado de 80 años, y su hermano menor, un efectivo de la Policía Rural de 29 años. Este último fue detenido recientemente luego de que un estudio de ADN determinara que es el padre biológico del hijo de 10 años de la mujer denunciante, un dato considerado clave dentro del expediente.

Mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas, los tres acusados permanecen detenidos y a disposición de la Justicia.

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