La justicia imputó por abuso sexual al padre y dos hermanos de una mujer que los denunció en Palmira

La Justicia de Mendoza avanzó este viernes en la investigación de un caso de abuso sexual intrafamiliar que conmueve al departamento de San Martín. Tres hombres fueron imputados y dos de ellos ya fueron trasladados al penal de Boulogne Sur Mer.

La causa, que está a cargo del fiscal Federico Bergamín en la Unidad Fiscal de la Zona Este, alcanza a un hombre de 80 años y a sus dos hijos. Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, los tres enfrentan cargos por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.

El padre y uno de sus hijos están señalados como los presuntos responsables de los abusos denunciados por una integrante de la familia. En tanto, el otro hijo fue imputado por hechos que habrían tenido como víctima a su propia hija, una menor de edad.

Los dos hermanos ya fueron trasladados a la Penitenciaría Provincial, donde permanecen a disposición de la Justicia mientras la investigación sigue su curso. El padre, en cambio, cumple prisión domiciliaria. Las autoridades informaron que se trata de un hombre de 80 años que atraviesa una enfermedad terminal, situación que fue considerada al momento de definir las condiciones de su detención.

Desde la Fiscalía indicaron que la causa continúa en etapa investigativa y que se están realizando medidas probatorias para esclarecer los hechos. Como ocurre en este tipo de casos, la identidad de las víctimas se mantiene bajo estricta reserva para preservar su integridad y garantizar el proceso judicial.

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