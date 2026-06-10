Junín recordó el legado de Fabricio Márquez y reconoció a sus escritores

La jornada incluyó un emotivo homenaje póstumo al reconocido escritor esteño, además de la presentación de un libro, la entrega de ejemplares a participantes del Certamen Literario Provincial Eduardo Gregorio y el lanzamiento de una nueva edición del concurso.

La Municipalidad de Junín llevó adelante una jornada de reconocimiento a autores que, con su obra y trayectoria, enriquecen el patrimonio cultural de nuestra comunidad.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el homenaje póstumo al escritor Fabricio Márquez, referente de la literatura mendocina y destacado impulsor de la actividad cultural en la Zona Este. Su legado literario, reconocido con los Premios Vendimia 2011 y 2015, continúa siendo una fuente de inspiración para nuevas generaciones de escritores.

La actividad incluyó la presentación del libro “Cirugía de extracción”, de Fernando Toledo; la entrega de ejemplares a participantes de la XIV Edición del Certamen Literario Provincial Eduardo Gregorio; y el lanzamiento oficial de la XV Edición del certamen, en la categoría Cuento 2026.

La celebración contó además con la participación artística de Lucho Aberastain, quien aportó música y emoción a una jornada dedicada a la palabra, la memoria y la cultura.

La jornada reafirmó el compromiso de Junín con la promoción de la lectura, el acompañamiento a los creadores locales y el fortalecimiento de espacios que permiten preservar la memoria, construir identidad y proyectar nuevas miradas sobre nuestra realidad.

Estuvieron presentes Mario Abed, intendente de Junín; Diego Gareca, subsecretario de Cultura de Mendoza; Laura Uano, directora de Gestión Territorial; Ricardo Morcos, presidente del HCD; los concejales Mario Ana, Sandra Astudillo, Mauricio Alonso y Emiliano Vargas; Mara Lizana Muñoz, reina departamental de la Vendimia; directores de cultura de Junín, San Martín y Rivadavia, además de funcionarios departamentales, escritores, familiares y vecinos.

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