Mendoza registra la menor cantidad de muertes viales de los últimos cuatro años

En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, Mendoza informó que registró 50 víctimas fatales en siniestros viales ocurridos en el lugar del hecho entre enero y el 9 de junio, el menor número para este período de los últimos cuatro años, en un contexto de incremento de los controles preventivos y de alcoholemia en toda la provincia.

En lo que va de 2026, Mendoza registró 50 víctimas fatales en siniestros viales ocurridos en el lugar del hecho, la cifra más baja para este período en los últimos cuatro años. El dato surge del balance realizado entre el 1 de enero y el 9 de junio, en el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, que se conmemora cada 10 de junio.

En el mismo período de 2025 se habían contabilizado 60 fallecidos, mientras que en 2024 fueron 63 y en 2023, 57.

La disminución se da en un contexto de incremento de los operativos de prevención y control desarrollados por la Policía de Mendoza en rutas y calles de toda la provincia. Entre enero y el 9 de junio se realizaron 118.489 controles vehiculares, frente a los 104.301 efectuados durante igual lapso del año pasado, lo que representa un aumento cercano al 14%. Del total de fiscalizaciones de este año, 95.063 correspondieron a automóviles y 23.426 a motocicletas.

También crecieron las retenciones durante los operativos. En lo que va de 2026 fueron retenidos 1.761 vehículos y 4.316 motocicletas. En el mismo período de 2025, las cifras habían sido de 1.114 vehículos y 1.814 motos. En total, las retenciones pasaron de 2.928 a 6.077.

Los controles de alcoholemia registraron otro incremento. Este año se realizaron 49.707 testeos, un 33% más que los 37.452 efectuados entre enero y el 9 de junio de 2025. Como resultado, se labraron 788 actas por alcoholemia positiva y se iniciaron 705 procesos contravencionales. Según los datos oficiales, el 97% de los conductores controlados presentó niveles de alcohol dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

Además, entre enero y el 9 de junio se confeccionaron 56.235 actas por infracciones viales, un 11% más que en igual período del año anterior. Las licencias retenidas también aumentaron un 14%, al pasar de 1.513 a 1.755.

Las autoridades provinciales destacaron que los operativos de fiscalización, control y concientización se mantienen durante todo el año con el objetivo de reducir los factores de riesgo asociados a los siniestros viales.

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