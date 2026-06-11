Condenaron a un docente por abusar sexualmente de nueve alumnos en una escuela de La Paz

El hombre reconoció los hechos durante un juicio abreviado y recibió una pena de cuatro años de prisión. La investigación se inició en 2024 tras las denuncias realizadas por estudiantes de una escuela.

Un docente fue condenado a cuatro años de prisión luego de admitir haber cometido abusos sexuales contra nueve alumnos de una escuela albergue del departamento de La Paz.

La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado, instancia en la que el acusado, José Naim Jofré Emin, reconoció los hechos que se le atribuían ante la Justicia. Tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa, el juez interviniente homologó el procedimiento y lo condenó por nueve hechos de abuso sexual simple agravado por su condición de encargado de la educación de las víctimas.

La investigación comenzó a mediados de 2024, cuando surgieron las primeras denuncias vinculadas a presuntos episodios ocurridos años atrás en el ámbito escolar. Con el avance de la causa, se incorporaron testimonios y distintas medidas probatorias que permitieron sumar nuevas denuncias y reconstruir los hechos denunciados por los estudiantes.

Según trascendió, durante la etapa investigativa se realizaron entrevistas especializadas a las víctimas y otras medidas ordenadas por la Fiscalía para reunir elementos de prueba.

Mientras la causa avanzaba, el docente dejó Mendoza y se radicó en Tierra del Fuego. Posteriormente, la Justicia ordenó su captura y fue detenido en agosto de 2024 en la ciudad de Río Grande. Tras ello, fue trasladado a Mendoza para quedar a disposición de la Unidad Fiscal de La Paz–Santa Rosa.

Finalmente, durante la audiencia previa al juicio oral, el acusado admitió los hechos y aceptó la condena acordada entre las partes.

El caso generó una fuerte repercusión en la comunidad educativa de La Paz y reavivó el debate sobre los mecanismos de prevención, detección y denuncia de situaciones de abuso en ámbitos escolares

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