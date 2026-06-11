Murió el comerciante de Rivadavia que había sido baleado en una falsa venta por Marketplace

Nelson “Choru” Del Re, reconocido comerciante del departamento, falleció este jueves tras permanecer más de cuatro meses internado luego de haber sido víctima de una violenta emboscada en Guaymallén cuando intentaba comprar una moto.

Profundo pesar causó en Rivadavia la muerte de Nelson “Choru” Del Re, el comerciante de 48 años que permanecía internado desde febrero tras haber sido baleado durante un asalto ocurrido en Guaymallén.

Del Re era propietario de una conocida repuestera de motos del departamento y había generado una fuerte corriente de apoyo entre familiares, amigos, clientes y vecinos, que durante los últimos meses siguieron de cerca su evolución y organizaron cadenas de oración por su recuperación.

El hecho ocurrió el 8 de febrero en el distrito de Los Corralitos, cuando el comerciante acudió junto a su familia a concretar la compra de una moto que había visto publicada en Facebook Marketplace.

Según la investigación, al llegar al lugar fue víctima de una emboscada preparada por delincuentes que simulaban una operación de venta. Durante el asalto recibió dos disparos que le provocaron graves heridas.

La situación también fue dramática para su familia. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, los agresores amenazaron a su esposa e hijo durante el ataque antes de darse a la fuga.

Tras permanecer más de cuatro meses internado en estado crítico en el Hospital Central, este jueves se confirmó su fallecimiento.

Por el hecho hay sospechosos detenidos e imputados, mientras la Justicia continúa avanzando con la investigación. Con la muerte de Del Re, se espera además una modificación en la calificación de la causa debido al desenlace fatal de las heridas sufridas durante el asalto.

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