Final feliz para Yoda: apareció sano y salvo tras la difusión del caso

Tras la amplia difusión del caso, familiares de la persona que se llevó al animal se comunicaron con el refugio, aportaron sus datos y coordinaron un encuentro para regularizar la situación mediante el proceso formal de adopción.

La búsqueda de Yoda, el perro cuya desaparición había sido denunciada por el Refugio Ampara de San Martín, tuvo un desenlace positivo. Anoche, desde la institución informaron que el animal fue localizado y se encuentra en buen estado.

Según comunicaron a través de sus redes sociales, el hijo de la persona que se llevó al perro se contactó con los responsables del refugio para explicar lo ocurrido, pedir disculpas y aportar información sobre el paradero del animal.

Además, envió fotografías de Yoda y facilitó los datos necesarios para que integrantes de la organización puedan visitarlo y verificar su estado.

Desde el refugio señalaron que ahora se realizará el correspondiente proceso de adopción y entrevista, tal como establecen sus protocolos. En caso de que la familia cumpla con los requisitos exigidos, Yoda podrá permanecer en el hogar donde actualmente se encuentra. Incluso evaluarán la posibilidad de que también sea adoptado uno de sus compañeros para evitar que ambos animales se separen.

Por el contrario, si las condiciones no resultan adecuadas, los responsables se comprometieron a devolver al perro al refugio.

“Siempre es mejor la comunicación“, expresaron desde Ampara, que agradeció la difusión realizada por vecinos, medios de comunicación y usuarios de redes sociales. “No saben el alivio que sentimos”, señalaron tras confirmar la aparición del animal.

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