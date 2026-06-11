Un incendio destruyó por completo una vivienda en Palmira

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles en la zona de El Altillo y Loteo García. No hubo personas lesionadas y las causas del siniestro son materia de investigación.

Una vivienda fue destruida por completo a raíz de un incendio ocurrido durante la noche del miércoles en la ciudad de Palmira, departamento de San Martín.

El hecho se registró en la intersección de calle El Altillo y Loteo García, donde trabajaron efectivos de Bomberos y personal policial tras recibir el alerta por el siniestro.

Según la información oficial, al llegar al lugar los efectivos constataron que el fuego ya había sido controlado personal de bomberos por lo que posteriormente se realizaron las tareas de enfriamiento y las pericias correspondientes.

Las llamas provocaron daños totales en una vivienda de pequeñas dimensiones que se encontraba deshabitada al momento del incendio, circunstancia que evitó consecuencias mayores.

En el lugar también intervino personal de la Comisaría 28ª. Mientras tanto, los peritos continúan trabajando para determinar cómo se originó el fuego.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

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