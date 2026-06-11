Lanzan un concurso: hasta $500.000 en premios para las mejores vidrieras de San Martín

La iniciativa busca impulsar el comercio local a través de la creatividad y la decoración temática de los locales. Los participantes competirán por premios de hasta 500 mil pesos en categorías vinculadas a fechas patrias, el Día del Padre y el Mundial de Fútbol.

La municipalidad de San Martín y la Cámara de Comercio lanzan el Concurso Departamental de Vidrieras Patrias y Comerciales, una propuesta que busca promover y fortalecer el comercio local, con creatividad e innovación. Habrá premios de entre 150.000 y 500.000 pesos para las propuestas ganadoras.

El concurso tendrá cuatro temáticas: Día del Padre, Día de la Bandera (20 de junio); Día de la Independencia (9 de julio) y Mundial de Fútbol. Podrán participar todos los comercios del departamento, con vidriera física, sean o no socios de la Cámara de Comercio.

La inscripción para participar es gratuita y los comercios interesados, pueden anotarse hasta el 20 de junio inclusive, con la vidriera ya montada. Se han dispuesto tres premios para los ganadores de 150, 250 y 500 mil pesos.

Los interesados deberán remitir imágenes de la vidriera terminada hasta el día 20, a través del correo desarrolloeconomicomgsm@gmail.com o al WhatsApp: 2634 57-1703.

La presentación deberá contener nombre comercial, responsable, dirección, teléfono de contacto y entre tres (3) y cinco (5) fotografías de la vidriera participante.

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