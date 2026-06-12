José Álvarez: “Ha disminuido el robo de transformadores y de cobre”

Autoridades provinciales, empresas y cooperativas analizaron los resultados del Plan Integral del Cobre. Desde la Cooperativa Eléctrica Alto Verde y Algarrobo Grande, el sanmartiniano “Pipo” Álvarez aseguró que los delitos vinculados al robo de transformadores registraron una importante disminución en la zona.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza realizó una nueva reunión del Plan Integral del Cobre, el cual busca prevenir delitos vinculados al robo y comercialización ilegal de cobre y otros metales no ferrosos que afectan servicios esenciales en distintos puntos de la provincia.

Del encuentro participaron autoridades provinciales, representantes de cooperativas eléctricas, empresas energéticas y organismos vinculados a infraestructura crítica. Durante la jornada se presentó un balance de los resultados obtenidos desde la implementación de la Ley 9.447, que regula la compra, venta y comercialización de estos materiales.

Según datos oficiales, los hechos relacionados con el robo de cobre disminuyeron un 78,4% entre 2024 y 2025, mientras que durante los primeros cinco meses de 2026 la reducción alcanzó el 82% en comparación con el mismo período de 2024.

Uno de los testimonios destacados fue el del presidente de la Cooperativa Eléctrica Alto Verde y Algarrobo Grande, el sanmartiniano José Álvarez, quien valoró los resultados obtenidos en la región.

“Es un trabajo que venimos realizando desde hace dos años atrás, donde venimos evaluando la evolución de los resultados, y en el sector de la cooperativa han sido positivos, ya que ha disminuido el robo de transformadores y del cobre asociado a estos hechos”, afirmó.

Álvarez sostuvo además que el trabajo conjunto entre las cooperativas, el Ministerio de Seguridad y la Policía ha permitido mejorar la prestación del servicio eléctrico y generar un mayor efecto preventivo frente a este tipo de delitos.

“Se han registrado resultados concretos del plan, con una reducción importante de estos hechos en nuestra zona de concesión. Incluso en los casos donde hubo aprehensiones, se ha avanzado en el proceso judicial con seguimiento de fiscalía y condenas”, señaló.

Por su parte, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó que las empresas también perciben una mejora en la situación y remarcó la importancia de mantener el trabajo coordinado entre el sector público y privado para seguir reduciendo los delitos que afectan transformadores, medidores, cables y otros elementos esenciales para la prestación de servicios.

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