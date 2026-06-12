San Martín: iban por la Ruta 7, pero la policía les encontró más de un kilo de cocaína

El procedimiento fue realizado por personal de Policía Contra el Narcotráfico sobre Ruta 7 y calle Quiroga. Además de la droga, los efectivos incautaron más de 1,4 millones de pesos en efectivo y teléfonos celulares.

Dos hombres de 45 años fueron detenidos este jueves en el departamento de San Martín luego de que efectivos de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN Zona Este) secuestraran más de un kilo de cocaína durante un operativo realizado en la zona de Ruta 7 y calle Quiroga.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 18:15, en el marco de tareas investigativas que permitieron interceptar una camioneta Peugeot Bóxer en la que se desplazaban los sospechosos.

Durante la requisa del vehículo, los efectivos hallaron un ladrillo compactado de cocaína que, tras las pruebas correspondientes, arrojó resultado positivo. El peso total de la sustancia secuestrada fue de 1.111,8 gramos.

Además, los investigadores incautaron $1.469.000 en efectivo y dos teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la causa.

Como resultado del operativo, ambos ocupantes del vehículo fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía Federal, que continuará con la investigación para determinar el origen y destino de la droga secuestrada.

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