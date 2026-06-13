Mendoza y San Luis inauguraron la primera Zona de Control Unificado del país en Desaguadero

Los gobernadores Alfredo Cornejo y Claudio Poggi inauguraron en Desaguadero la primera Zona de Control Unificado del país, un espacio que integra tecnología, monitoreo compartido y coordinación operativa para fortalecer la seguridad regional entre Mendoza y San Luis.

Los gobiernos de Mendoza y San Luis pusieron en funcionamiento este viernes en Desaguadero la primera Zona de Control Unificado del país, un esquema de trabajo conjunto destinado a fortalecer la seguridad regional mediante controles coordinados, tecnología compartida e intercambio de información en tiempo real.

El acto fue encabezado por los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de San Luis, Claudio Poggi. También participaron la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva; las ministras de Seguridad Mercedes Rus (Mendoza) y Nancy Sosa (San Luis), además de otras autoridades provinciales.

La nueva infraestructura incorpora un Centro de Monitoreo Unificado y Compartido, que permitirá optimizar los controles preventivos, agilizar la respuesta ante situaciones que requieran intervención conjunta y fortalecer el intercambio de información entre ambas jurisdicciones.

La iniciativa forma parte del Plan Regional de Seguridad que Mendoza, San Luis y San Juan impulsan desde 2024 con el objetivo de coordinar acciones frente a delitos que exceden los límites provinciales.

Durante el acto, Cornejo destacó la importancia de la cooperación entre provincias y la articulación con el Gobierno nacional y el Poder Judicial para enfrentar fenómenos delictivos complejos. Además, señaló la necesidad de fortalecer la inteligencia criminal, compartir información estratégica y optimizar recursos para combatir delitos como el narcotráfico y el cibercrimen.

El mandatario también puso en valor las herramientas tecnológicas desarrolladas por Mendoza para la investigación criminal, entre ellas el laboratorio provincial de ADN y los nuevos espacios especializados en delitos informáticos.

El proyecto tiene como antecedente el convenio firmado por Mendoza, San Juan y San Luis en mayo de 2024, que dio origen al Plan de Unificación de Controles Jurisdiccionales. Desde entonces, las provincias avanzaron en la integración de sistemas tecnológicos y en la creación de una base de datos compartida sobre personas y vehículos con requerimientos judiciales.

La cooperación regional también se reflejó en la realización de controles y operativos conjuntos en rutas y zonas limítrofes. Según datos oficiales, Mendoza y San Luis llevaron adelante 15 controles conjuntos durante 2024, 19 en 2025 y 10 en lo que va de 2026. Además, se desarrollaron procedimientos coordinados con San Juan y capacitaciones para las fuerzas de seguridad de la región.

Las autoridades señalaron que la nueva Zona de Control Unificado permitirá mejorar la prevención, fortalecer los controles interprovinciales y consolidar un modelo de trabajo basado en la coordinación operativa y el uso de tecnología aplicada a la seguridad.

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