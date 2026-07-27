Rivadavia lanzó un programa de debates para estudiantes secundarios

La iniciativa está destinada a alumnos de escuelas secundarias de todo el departamento y se desarrollará hasta octubre con capacitaciones, debates escolares, cruces intercolegiales y una final que será transmitida en vivo.

La Municipalidad de Rivadavia lanzó oficialmente “Rivadavia Debate”, un programa educativo que busca fortalecer el pensamiento crítico, la argumentación y la participación de estudiantes de nivel secundario a través de una serie de debates sobre temas de interés social.

La propuesta fue presentada por el secretario de Desarrollo Humano, Andrés Mansur; la coordinadora de Juventudes, Ambiente y Género, Nazarena Vicchi; y la licenciada en Comunicación Social Eugenia Gentile, creadora del proyecto e impulsora de su implementación en el departamento.

Si bien el trabajo comenzó en marzo con recorridas por las escuelas y encuentros de difusión, ahora el programa inicia su etapa central, que se extenderá hasta octubre. Durante ese período, los docentes recibirán capacitaciones para acompañar a los estudiantes, mientras que cada institución organizará debates internos para definir a los equipos que la representarán en las instancias intercolegiales.

Los cruces entre escuelas serán presenciales y se transmitirán en vivo a través de plataformas digitales. Además, en algunas etapas el público podrá participar mediante votaciones en redes sociales, cuyo resultado complementará la evaluación del jurado.

“Rivadavia Debate es una propuesta que busca que los jóvenes sean protagonistas, aprendan a debatir con respeto, escuchar distintas miradas y defender sus ideas con argumentos”, expresó Nazarena Vicchi durante la presentación.

El certamen culminará con las semifinales y la gran final, donde los equipos clasificados competirán en las instancias decisivas, también con transmisión en vivo.

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