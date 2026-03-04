El Punto Digital de San Martín lanzó inscripciones para cinco nuevos cursos

La municipalidad de San Martín, a través del Punto Digital, inform{o que, a partir de hoy miércoles y hasta el miércoles 11, se llevarán adelante las inscripciones de los cinco nuevos cursos que se dictarán.

Cada curso cuenta con cupo limitado de 35 participantes, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación. El formulario de inscripción está en el siguiente link: https://forms.gle/bPhNCPkLKh568TF57

CURSOS

Notebook LM: comienza lunes 16, a las 17.

Finanza Personal/Familiar: comienza martes 17, a las 9.

Informática Básica: comienza martes 17, a las 10:30.

Higiene y seguridad laboral: comienza miércoles 18, a las 9.

Manicuría Inicial: comienza miércoles 18, a las 9.

El Punto Digital está ubicado en la Escuela de Oficios Manuel Belgrano, en calle Malvinas Argentinas y Lateral Norte, San Martin, Mendoza. Para mayor información, pueden comunicarse al 2634259743 o