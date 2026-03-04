Un menor fue aprehendido tras chocar con una moto robada durante una persecución en Palmira

Un menor de 15 años fue aprehendido durante la noche del martes en Palmira luego de protagonizar un siniestro vial mientras circulaba en una moto con pedido de secuestro por hurto agravado.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:10, en la intersección de calles Gumersindo Pereyra y Pedro Moreno, en jurisdicción de la Comisaría 28°. Según informaron fuentes policiales, personal de Cuerpos Especiales de la Zona Este realizaba patrullajes preventivos cuando advirtió una moto de color verde con negro ocupada por dos sujetos, que presentaba características compatibles con un rodado sustraído.

Al intentar detener la marcha del vehículo, el conductor emprendió la fuga a gran velocidad por calle Moreno hacia el norte. Sin embargo, al llegar a la intersección con Gumersindo Pereyra, la motocicleta colisionó contra un Peugeot 405.

Como consecuencia del impacto, el acompañante —un menor de 15 años— quedó tendido sobre la calzada, mientras que el conductor logró escapar a pie y se perdió de vista. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado trasladó al herido al Hospital Perrupato, donde fue asistido por politraumatismos.

Posteriormente, al verificar el dominio del rodado, los efectivos constataron que la motocicleta tenía un pedido de secuestro vigente por hurto agravado. En el hecho intervino la Oficina Fiscal de San Martín y el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá