Día de la mujer: se realizará una jornada abierta en la plaza Bernardino Rivadavia

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de Rivadavia invitó a participar de una actividad abierta en la Plaza Bernardino Rivadavia, donde se desarrollarán espacios de escucha, información sobre derechos y diversas actividades.

La propuesta es impulsada por el Área de Género y Casa Encuentro y busca generar un espacio de reflexión, encuentro y promoción de derechos, reconociendo el rol fundamental de las mujeres en la vida social y comunitaria.

Durante la jornada se ofrecerán instancias de escucha, información sobre derechos y recursos disponibles, además de juegos didácticos y actividades participativas pensadas para la comunidad.

La actividad se realizará el lunes 9 de marzo a las 10, en la Plaza Bernardino Rivadavia.

