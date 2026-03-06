Actividades por el Día de la Mujer en la explanada municipal de La Paz

La Municipalidad de La Paz invitó a la comunidad a participar de una jornada conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer. El encuentro se llevará adelante el domingo 8 de marzo, desde las 18:30, en la Explanada Municipal, con diversas propuestas abiertas al público.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de La Paz organizó una jornada especial con actividades destinadas a reflexionar, compartir y visibilizar el rol de las mujeres en la sociedad.

La propuesta se desarrollará el domingo 8 de marzo a partir de las 18:30 en la Explanada Municipal y contará con diferentes espacios participativos para vecinos y vecinas del departamento.

Entre las actividades previstas se realizará una charla–taller titulada “Bienestar, autocuidado y empoderamiento”, a cargo de la licenciada Florencia Chávez. Además, se presentará una muestra del ballet femenino y una pintada de pañuelos, como parte de las expresiones artísticas y simbólicas vinculadas a la fecha.

La jornada también incluirá el Mercado Municipal de Artesanas y Emprendedoras, con el objetivo de promover el trabajo y la producción de mujeres del departamento.

Desde la organización invitaron a la comunidad a participar del encuentro y a compartir la tarde llevando mate, en una propuesta pensada para generar un espacio de reflexión, encuentro y participación en torno a los derechos y el protagonismo de las mujeres.

