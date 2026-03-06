Vendimia 2026: reprograman el acto central y la repetición

El gobierno provincial informó este viernes, que debido a las alertas por fuertes tormentas en la provincia de Mendoza, se reprograma la Fiesta Nacional de la Vendimia.

De acuerdo a lo que se indicó, las entradas del sábado 7 de marzo serán válidas para el domingo 8 de marzo de 2026. Incluirá: Acto Central + Elección de la Reina 2026 + Show de Luciano Pereyra.

​Las entradas del domingo 8 de marzo serán válidas para el miércoles 11 de marzo de 2026. Incluirá sólo ​repetición del Acto Central.

​La devolución de entradas: se podrá tramitar a partir del jueves 12 de marzo a través del correo devolucionvendimia@entradaweb.com.ar, adjuntando el código de venta (se encuentra debajo del QR).

​Lunes 9 y martes 10 de marzo continúan con su programación normal.

