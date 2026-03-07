Detuvieron a un joven con una moto robada frente al hospital Perrupato

El procedimiento se realizó el viernes por la tarde en inmediaciones del Hospital Perrupato, en San Martín. El rodado tenía un pedido de secuestro vigente por hurto agravado y el conductor no pudo justificar su procedencia.

Un joven de 18 años fue aprehendido el viernes por la tarde en San Martín luego de ser detectado circulando en una motocicleta que registraba pedido de secuestro por hurto agravado.

El hecho ocurrió alrededor de las 19 horas sobre Ruta 50, frente al Hospital Perrupato, en jurisdicción de la Comisaría 12°.

Según informaron fuentes policiales, personal del sistema de cámaras del 911 advirtió la presencia de una motocicleta Honda color gris ocupada por dos personas, cuyo dominio arrojaba un pedido activo por hurto agravado.

Ante esta situación, se dispuso el desplazamiento de efectivos policiales hacia el lugar. Al arribar, los uniformados encontraron la moto estacionada en el exterior del hospital.

Tras realizar averiguaciones en el lugar, los efectivos lograron aprehender al conductor del rodado, quien no pudo justificar la procedencia de la motocicleta.

El joven fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín.

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá