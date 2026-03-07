Robó una bicicleta en La Colonia y lo descubrieron gracias a las cámaras

El hecho ocurrió el viernes por la tarde en calles O’Higgins e Isidoro Busquets, en La Colonia, Junín. Gracias al monitoreo de cámaras y al rápido accionar policial, el sospechoso fue detenido y se logró recuperar el rodado sustraído.

Un hombre de 33 años fue aprehendido este viernes en La Colonia, luego de sustraer una bicicleta que se encontraba apoyada en el exterior de una vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:10 en inmediaciones de calle O’Higgins, casi esquina Isidoro Busquets. Según la denuncia realizada por una mujer de 52 años, al llegar a su domicilio dejó su bicicleta de dama rodado 26, color verde claro, apoyada en la parte externa de la propiedad y sin medidas de seguridad.

Minutos más tarde, al salir nuevamente, constató que personas desconocidas habían sustraído el rodado y se habían dado a la fuga.

Tras la denuncia, personal de Video Vigilancia de la Zona Este analizó las cámaras de seguridad de la zona y logró identificar a un sujeto que circulaba en una bicicleta de características similares por calle Isidoro Busquets en dirección sur.

Con esa información, efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) realizaron un operativo que culminó con la aprehensión del sospechoso en calles Primavera y Belgrano.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron la bicicleta sustraída y además encontraron un cuchillo metálico de aproximadamente 15 centímetros entre las prendas del detenido.

El hombre quedó a disposición de la justicia.

