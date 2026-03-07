Un motociclista sufrió graves lesiones tras un choque en San Martín

El siniestro ocurrió el viernes por la noche frente a la escuela Fabián Catropa, en la zona de Nueva California, San Martín. Un joven de 20 años que circulaba en motocicleta resultó con politraumatismos severos y fue trasladado al Hospital Central.

Un joven motociclista resultó gravemente herido este viernes por la noche tras protagonizar un siniestro vial en el distrito de Nueva California, en el departamento de San Martín.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 en calle Nanclares, frente a la Escuela Fabián Catropa, cuando vecinos de la zona alertaron al 911 sobre la existencia de un accidente de tránsito.

Según la información policial, una mujer de 33 años conducía un VW Gol y circulaba por carril Chimbas de norte a sur. Al llegar a la intersección con calle Nanclares habría colocado la luz de giro para ingresar, momento en el que fue impactada en la parte trasera por una motocicleta Corven 110 cc, conducida por un joven de 20 años.

A raíz del fuerte impacto, el motociclista sufrió politraumatismos severos con pérdida de conocimiento. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al herido en el lugar y dispuso su traslado al Hospital Central.

En tanto, a la conductora del automóvil se le practicó el dosaje de alcohol, el cual arrojó resultado negativo (0,0 g/l).

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá