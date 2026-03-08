Accidente en Giagnoni: un motociclista perdió el control y su acompañante sufrió graves heridas

Un siniestro vial ocurrido durante la noche del sábado en Ingeniero Giagnoni, dejó a dos jóvenes con heridas de distinta consideración, uno de ellos fue derivado al Central con un traumatismo encéfalo craneano grave.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 21:00 horas sobre calle Santos Lugares, a unos 300 metros antes de las vías férreas. Vecinos de la zona alertaron al 911 sobre un accidente protagonizado por una moto.

Al arribar al lugar, personal policial constató que se trataba de una moto Zanella RX 200 cc en la que circulaban dos hombres. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del rodado y ambos ocupantes terminaron cayendo a un costado de la banquina.

Minutos después llegó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El profesional a cargo examinó a los heridos y dispuso el traslado urgente del acompañante, de 26 años, al Hospital Central debido a que presentaba un traumatismo encéfalo craneano grave.

En tanto, el conductor de la motocicleta, de 27 años, fue diagnosticado con politraumatismos de diversa consideración.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.

